الحج والعمرة تشترط تحصين العاملين بقطاعاتها اعتبارًا من 1 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365- الرياض

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميمًا لكافة القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين كافة العاملين في القطاع عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19، اعتبارًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.

الحج والعمرة تحدد البدائل

وأشارت الوزارة، بأنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجة للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.

ونوهت الوزارة إلى أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.

تحصين العاملين في الحج والعمرة ومحلات مكة

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشترطت تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من 1 رمضان المقبل.

وجاء القرار استمرارًا لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة في التصدي لتفشي فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة.

مزايا التحصين وكشفت الوزارة أن لهذا القرار 4 مزايا وهي: حماية الصحة العامة.

التوسع في أخذ اللقاحات.

تفادي تفشي فيروس كورونا.

عودة الحياة إلى طبيعتها. تحصين 3 أنشطة وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت أنه حمايةً للصحة العامة سيتم فرض تحصين العاملين في 3 أنشطة ابتداءً من غرة شوال المقبل أو فحص (PCR) أسبوعيًا للعاملين في أنشطة المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، إضافة إلى صالونات التجميل النسائية. وأشارت الوزارة عبر حسابها على تويتر أول أمس، أن هذه الخطوة تأتي حماية للصحة العامة ولتفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة وسعيًا لعودة الحياة لطبيعتها والتوسع في أخذ اللقاحات.

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