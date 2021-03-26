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السوق المالية : تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات الاثنين المقبل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

السوق المالية : تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات الاثنين المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السوق المالية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات في السوق الرئيسية اعتبارًا من يوم الاثنين 16/08/1442 هـ الموافق 29/03/2021م.

رمز أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات

وقالت السوق المالية إن التداول سوف يتم على أسهم الشركة برمز تداول 4261 وبالرمز الدولي SA159GK22IH4وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وأشارت إلى أنه للاطلاع على نشرة إصدار شركة ذيب يرجى (الضغط هنا).

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