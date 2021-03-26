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شكرا لقرائتكم باكستان: الهجمات الحوثية ضد السعودية لا يمكن التغاضي عنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن باكستان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي لا يمكن التغاضي عنها.
باكستان: الهجمات الحوثية ضد السعودية لا يمكن التغاضي عنها
أدانت الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
متابعات الخليج 365 - واس
أعربت باكستان عن إدانتها محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.
باكستان تتضامن مع المملكة
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن باكستان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأضاف البيان أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
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