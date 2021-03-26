الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

باكستان: الهجمات الحوثية ضد السعودية لا يمكن التغاضي عنها

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت باكستان عن إدانتها محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

باكستان تتضامن مع المملكة

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن باكستان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي لا يمكن التغاضي عنها.

وأضاف البيان أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.



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