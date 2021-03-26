الكويت : استهداف السعودية يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي الإرهابية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بشدة استمرار الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي على المناطق المدنية والحيوية في المملكة .

الكويت تدين استهداف المملكة

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرتها ضد المدنيين والمناطق الحيوية في المملكة بعد المبادرة التي أطلقتها لإنهاء الحرب في اليمن والتي حظيت بتأييد المجتمع الدولي يؤكد خطورة نهج مليشيا الحوثي وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتقويض استقرار المنطقة وتهديد إمدادات الطاقة .

الحفاظ على أمن المملكة

وشدد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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