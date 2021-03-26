لقاح كورونا إلزامي للعاملين بأنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية بمكة والمدينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراط تحصين العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من 1 رمضان المقبل.

وجاء القرار استمرارًا لجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتماشيًا مع تعليمات وزارة الصحة في التصدي لتفشي فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة.

الفئات المستهدفة

وكشفت الوزارة أن القرار يتم تطبيقه اعتبارًا من 1/ 9 / 1442ه، والعاملون المستهدفون من القرار، هم:

مقدمو الخدمات للحجاج والمعتمرين والعاملون في المحلات التجارية.

مقدمو الخدمات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طرق التحصين المطروحة

وجاءت الخيارات المتاحة أمام هذه الفئة، لتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية

كالتالي:

تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات.

الفحص الأسبوعي للعاملين في هذه الأنشطة.

وجود نتيجة فحص (pcr) سلبية كل 7 أيام.

تتكفل المنشأة بتكاليف فحص عملها.

مزايا التحصين

وكشفت الوزارة أن لهذا القرار 4 مزايا وهي:

حماية الصحة العامة.

التوسع في أخذ اللقاحات.

تفادي تفشي فيروس كورونا.

عودة الحياة إلى طبيعتها.

تحصين 3 أنشطة

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعلنت أنه حمايةً للصحة العامة سيتم فرض تحصين العاملين في 3 أنشطة ابتداءً من غرة شوال المقبل أو فحص (PCR) أسبوعيًا للعاملين في أنشطة المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحلات الحلاقة الرجالية، إضافة إلى صالونات التجميل النسائية.

وأشارت الوزارة عبر حسابها على تويتر أول أمس، أن هذه الخطوة تأتي حماية للصحة العامة ولتفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة وسعيًا لعودة الحياة لطبيعتها والتوسع في أخذ اللقاحات.



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