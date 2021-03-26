شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 510 إصابات جديدة بفايروس كورونا و372حالة تعافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 510 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 372 حالة تعافي و 7 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات بلغ 387292 حالة وأن مجموع حالات التعافي 376203 فيما بلغ مجموع الوفيات 6637 حالة وفاة

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa