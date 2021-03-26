شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 125 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4271 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 125 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 157 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مهيبة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.