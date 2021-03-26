شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير «باليستي حوثي» أطلقته المليشيا باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة (نجران)، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأشار العميد المالكي إلى أن المليشيا الحوثية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي،وهذا يؤكد اصرار المليشيا الحوثية على تكرار انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.