السعودية | باكستان تدين محاولة المليشيا الحوثية الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان

المناطق- الرياض

أدانت باكستان بشدة محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم، إن باكستان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي لا يمكن التغاضي عنها.

وأضاف البيان أن باكستان تجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.