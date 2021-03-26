إغلاق جزئي لطريق الكورنيش بجدة الأحد المقبل بسبب «فورمولا 1»

أعلنت أمانة محافظة جدة أنه بالتنسيق مع المرور ووزارة الرياضة سيتم إجراء إغلاق جزئي لطريق الكورنيش، نظرًا لاستضافة مدينة جدة لسباقات «فورمولا 1»، وذكرت الأمانة (عبر حسابها بتويتر)، إغلاق طريق الكورنيش سيكون من الميدان المحاذي لمجسم مكعب السيارات جنوبًا إلى ميدان الفرس شمالًا، مع إغلاق بعض الطرق الفرعية المؤدية إلى طريق الأمير فبصل بن فهد؛ وذلك لحين انتهاء سباقات «فورمولا 1».

وتشهد المملكة العربية السعودية السباق قبل الأخير في البطولة هذا الموسم، في واحدة من أبرز محطات الموسم التاريخي في عالم فورمولا 1، لحساب الجولة قبل الختامية من النسخة الحالية التي تنطلق في البحرين بعد غدٍ الأحد.

ويُقام سباق السعودية على حلبة رائعة تمتد على طول كورنيش جدة بمحاذاة البحر الأحمر، على مسافة 12 كيلومترًا تقريبًا عن وسط المدينة، وتتألف من 27 منعطفًا، بطول 6.175 كيلومتر، لتكون بذلك ثاني أطول حلبة في سباقات فورمولا 1، بعد حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا، وأطول حلبة شوارع في تاريخ رياضة الفئة الأولى.

ومن المؤكد أن ثاني أكبر مدن المملكة على ساحلها الغربي ستكون مسرحًا لسباق فورمولا 1 استثنائي، وسيكون السباق مُحاطا بمناظر ساحلية خلابة؛ حيث سيُقام السباق في الليل تحت الأضواء الكاشفة، ليُضيف ذلك مزيدًا من السحر على الأجواء الساحرة.

وتتمتع حلبة جدة بشوارع خارجة عن المألوف، ومنحنيات متتالية وسريعة ونقاط كبح قاسية، إضافة إلى خطوط مستقيمة طويلة، حيث تم تصميم حلبة جدة لتقدم سباقًا مذهلًا لمشجعي فورمولا 1 حول العالم، وستشكل اختبارًا لقوة ومهارة السائقين على حد سواء.

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