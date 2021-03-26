«حساب المواطن» يوضح خطوات تغيير بيانات المتقاعدين «إلكترونيًا»

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات تغيير البيانات للمتقاعدين، وذلك بعد تلقي الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن (عبر موقع تويتر)، استفسارًا من أحد المستفيدين مفاده: «ما طريقة تعديل الراتب لشخص تقاعد؟».

ورد الحساب «في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب عليك التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك: تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل، وتعديل الحالة الوظيفية إلى متقاعد من قطاع حكومي- خاص، واختيار نوع الدخل راتب تقاعدي ومصدر الدخل، حسب جهة المصدر، والضغط على أيقونة حفظ».

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