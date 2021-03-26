بالفيديو.. تورُّط مواطنين في سطو مسلح على محل تجاري بحائل قبل ضبطهما

تمكنت شرطة منطقة حائل، من القبض على شخصين، قاما بسلب عامل بمحل تجاري كما سرقا منزلًا في محافظة الشنان.

وأوضح المتحدث باسم شرطة حائل، أن الشخصين قاما بسرقة مبالغ مالية وبطاقات مسبقة الدفع بأحد المحال التجارية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأضاف أن الجانيين هما مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر، وأن الجهات الأمنية المتخصصة باشرت إجراءات الاستدلال الأولية، وألقت القبض على المتهمين.

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