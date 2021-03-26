عودة الأجواء الباردة على مناطق عدة.. و«الربيعان»: خلال الـ3 أيام المقبلة

توقَّع المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، عودة الأجواء الشتوية خلال أيام السبت والأحد والإثنين،على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الربيعان (عبر حسابه بموقع تويتر)، إن درجات الحرارة ستكون باردة ومنخفضة على كل مناطق شمال المملكة ووسطها.

وأشار الربيعان إلى أنه متوقع أن تكون درجات الحرارة أقل مما كانت عليه خلال الأيام الماضية بفارق يصل إلى 18 درجة مئوية، وهذا يعتبر انخفاضًا كبيرًا؛ حيث وصلت الحرارة إلى 39 بالقصيم قبل يومين.

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