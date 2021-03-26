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الإعفاء من المقابل المالي.. وزارة «الموارد البشرية» توضح شروط الاستفادة

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الرياض - محمد عبدالله - إصدار وسداد رسوم رخص العمل

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على شروط استفادة المنشآت بالإعفاء من المقابل المالي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «خدمة العملاء» بموقع «تويتر»: «حتى تتم الاستفادة من حالات الإعفاء للمنشأة لابد من إصدار وسداد رسوم رخص العمل للعامل الوافد المساوية للعمالة , حتى تتم الاستفادة من حالات الإعفاء من المقابل المالي».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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