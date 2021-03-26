الإعفاء من المقابل المالي.. وزارة «الموارد البشرية» توضح شروط الاستفادة

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأكيد على شروط استفادة المنشآت بالإعفاء من المقابل المالي.

وقالت الوزارة، عبر حسابها «خدمة العملاء» بموقع «تويتر»: «حتى تتم الاستفادة من حالات الإعفاء للمنشأة لابد من إصدار وسداد رسوم رخص العمل للعامل الوافد المساوية للعمالة السعودية, حتى تتم الاستفادة من حالات الإعفاء من المقابل المالي».

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