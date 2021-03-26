السعودية اليوم / تدشين فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة محايل



محايل 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م واس

دشّن محافظ محايل علي إبراهيم الفلقي أمس , فعاليات أنشطة أسبوع البيئة، تحت شعار "البيئة لنا ولأجيالنا".

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس فهد الصايغ أن الفعاليات تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة.

وأفاد أن الفعاليات تتضمن غرس أنواع من الأشجار في مواقع متعددة ومختارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

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14:00ت م

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