السعودية اليوم / 21573 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا



برلين 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 21573 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.734.753 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75623 حالة وفاة .

// انتهى //

13:52ت م

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برلين 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 21573 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و183 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 2.734.753 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 75623 حالة وفاة .// انتهى //13:52ت م0049

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