السعودية اليوم / تسجيل 63 وفاة و4368 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4368 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 645.356 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.091 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 591.145 حالة .

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13:51ت م

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إسلام آباد 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4368 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 645.356 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14.091 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 591.145 حالة .// انتهى //13:51ت م0047

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