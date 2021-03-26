السعودية اليوم / تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1855 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 463957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8975 حالة وفاة.

// انتهى //

13:38ت م

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طوكيو 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1855 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19)،و 23 وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 463957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8975 حالة وفاة.// انتهى //13:38ت م0045

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