السعودية اليوم / تقنية المدينة المنورة "بنات" تشارك في أسبوع البيئة



المدينة المنورة 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م واس

شاركت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بعدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في أسبوع البيئة للعام 1442هـ تحت شعار " البيئة لنا ولأجيالنا " ، .

وقدمت الكلية خلال فعاليات الأسبوع الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ، عدداً من البرامج التوعوية عن طريق بث الوسائط الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل الداخلية، وتوزيع شتلات الورود على المنسوبات .

كما نفذت الكلية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة مبادرة " التشجير " بزراعة 50 شتلة بفناء الكلية وبمشاركة 35 مدربة ومتدربة .

// انتهى //

11:53ت م

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