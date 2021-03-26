السعودية اليوم / 7 وفيات و494 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية



طوكيو 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100.770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.

// انتهى //

11:37ت م

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طوكيو 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 494 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 100.770 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1716 حالة وفاة.// انتهى //11:37ت م0038

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