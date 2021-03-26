السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 30 وفاة و5518 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5518 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854.608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.816 حالة وفاة.

// انتهى //

11:06ت م

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بروكسل 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 5518 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 854.608 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.816 حالة وفاة.// انتهى //11:06ت م0035

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