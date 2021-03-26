أسعار الذهب تتجه صوب الانخفاض للمرة الأولى في 3 أسابيع

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استقرت أسعار الذهب اليوم، إلا أن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل تراجع لأول مرة في غضون ثلاثة أسابيع متأثرة بارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تأخر تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع حالات كورونا في أنحاء أوروبا وصعود الدولار.

أسعار الذهب في التعاملات الفورية

ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية ليستقر عند 1727.10 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1726.30 دولار للأونصة.

ونقلت CNBC عربية عن برايان لان العضو المنتدى لدى جولد سيلفر سنترال القول إن “قوة الدولار بالتأكيد تكبح الذهب وفي الوقت الحالي فإن عوائد الخزانة انخفضت قليلًا، هذا من المفترض أن يكون إيجابيًا للذهب من الناحية الفنية.

تراجع عوائد الخزانة الأمريكية

ونزلت عوائد الخزانة عن أعلى مستوى في أكثر من عام والذي بلغته الأسبوع الماضي، وأفاد استطلاع أجرته رويترز أنه من المرجح تعرض سوق السندات لعمليات بيع أخرى في الأشهر الثلاثة القادمة عقب الاضطراب الأخير في الأسواق المالية.

ويزيد ارتفاع العوائد على سندات الخزانة بصفة عامة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

أسعار الفضة والمعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.15 دولار، لتتماسك فوق أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 24.39 دولار للأونصة الذي سجلته أمس الخميس.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2639.18 دولار وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1155.27 دولار.