الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

مزايا الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص منظومة توكلنا على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

طريقة استعراض الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا

الدخول على خدمة المحفظة الرقمية. استعراض الوثائق الرسمية. ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك. اختر الهوية الرقمية.

إضافة المزيد من الوثائق والخدمات الرقمية

وكان الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى كشف أمس عن قرب إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني في تطبيق توكلنا.

وقال العيسى في مداخلة مع برنامج عين الخامسة على قناة الإخبارية أمس إنه بعد ربط الهوية الوطنية بتوكلنا فإن هناك توجهًا إلى إضافة خدمة المدفوعات ضمن حزمة خدمات تهدف إلى إثراء التطبيق.

وأشار إلى أن التطبيق يعمل مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية لإضافة الوثائق الرسمية إلى التطبيق بشكل تدريجي في محفظة شاملة وكاملة تغني عن استعمال المحفظة التقليدية.

التعاون مع الجهات الحكومية

ويأتي هذا التعاون بين وزارة الداخلية وسدايا، تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في إطار جهود تمكين التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

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