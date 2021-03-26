تحذير من حالة الطقس على ينبع وحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحًا نشطة وارتفاعًا للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن الأحوال الجوية على منطقة ‏حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى السادسة مساءً.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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