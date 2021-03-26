السعودية | 19 مليون مستخدم في السعودية يستفيدون من "الهوية الرقمية" الجديدة

شكرا لقرائتكم 19 مليون مستخدم في السعودية يستفيدون من "الهوية الرقمية" الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إطلاق مشروع (الهوية الرقمية) عن طريق تطبيق "توكلنا"، وتشمل (الهوية الوطنية للسعوديين وهوية مقيم للمقيمين) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حيث جاء الإعلام يوم أول أمس بهدف تمكين الاستخدام الرسمي لها بصفتها وسيلة إثبات إلكترونية؛ ضمن تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة الوثائق الثبوتية الحكومية.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبد الله العيسى في حديثه إلى "العربية.نت": أن تقديم هذا المنتج الوطني سيساهم في تعزيز التحول الرقمي في السعودية، حيث سيتمكن اليوم أكثر من 19 مليون مسجل في التطبيق، من استخدام هويتهم الرقمية في جميع تعاملاتهم الحكومية والخاصة، وتطبيق توكلنا ومن خلال دورة التقني والخدمات التي يقدمها سواء للمواطن أو المقيم يساهم في تحسين جودة الحياة، وهو الأمر الذي عمدنا عليه من خلال تقديم هذا المنتج، إضافة إلى بقية المنتجات التي سيتم إطلاقها قريباً في المستقبل.

المهندس عبد الله العيسى



وتابع العيسى: "يأتي إطلاق هذا المنتج الحديث ترجمة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وحرصه التام على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية في إطار دعم مساعي التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في تسهيل جودة حياة المواطن والمقيم على أرض السعودية".

إلى ذلك نوهت وزارة الداخلية السعودية إلى أن (الهوية الرقمية) في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (أبشر أفراد) وتُعد إثباتاً رسمياً معتمداً للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن، ويجري العمل على استكمال التعاون لاعتمادها لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهم في إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة ومن مكان واحد.