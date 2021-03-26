السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع



المدينة المنورة 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً .

// انتهى //

10:38ت م

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