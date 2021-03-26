السعودية اليوم / النيجر: مقتل 13 مدنياً في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيري



نيامى 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

قتل 13 مدنياً على الأقلّ يوم أمس في هجمات مسلّحة استهدفت ثلاثة قرى في منطقة تيلابيري غرب النيجر بالقرب من الحدود المالية.

وقال حاكم تيلابيري تيجاني إبراهيم كاتييلا، إن ثلاثة قرى في المنطقة تعرضت لهجوم مسلح ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً، مضيفاً بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستسيير دوريات عسكرية مع أخذ كافة الإجراءات والاحتياطات الأمنية وكفّ أيدي هذه العصابات التي لا دين لها ولا قانون.

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08:57ت م

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