السعودية اليوم / تسجيل 257 وفاة و59118 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 59118 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.846.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160.949 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.264.937 حالة .

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08:41ت م

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نيودلهي 13 شعبان 1442 هـ الموافق 26 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 59118 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و257 وفاة، وشفاء 32987 حالة .وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.846.652 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 160.949 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 11.264.937 حالة .// انتهى //08:41ت م0026

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