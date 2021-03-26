“أرامكو السعودية” تؤكد وجوب التركيز على الحدّ من الانبعاثات الكربونية لقطاع النفط والغاز

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أكد المهندس ناصر النعيمي، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج بالوكالة في شركة “أرامكو السعودية”، أهمية تخفيض شركات النفط والغاز لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن ذلك يشكّل العنصر الأساس لتحقيق تحوّلٍ حقيقي في قطاع الطاقة.

وقال النعيمي في بيان تحصلت “أرقام” على نسخة منه، إن منظومة الطاقة الجديدة تشكل محورًا مهمًا إلا أن أمامها وقتًا قبل أن تضطلع بتحمل جزءٍ كبيرٍ من عبء الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مؤكدا على وجوب التركيز على الحد من حجم الانبعاثات الكربونية في قطاع النفط والغاز، مضيفا أن ذلك ما تعكف “أرامكو السعودية” وقطاع أعمالها على القيام به.

وأوضح أنه لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها للعالم في المستقبل، فإن العوامل الحاسمة للنجاح، تتمثّل في: التقنيات المبتكرة، والابتكار، والتعاون بين شركات النفط والغاز، وشركات الطاقة الجديدة، ومصنعي معدات الطاقة، ومقدمي الخدمات، ومطوري التقنيات وجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات.

وشدّد النعيمي على أهمية التقنية بشكل خاص، واصفًا إياها بأنها “عنصر أساس” في تنمية قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن التقنية جزءٌ لا يتجزأ من الجهود المبذولة لتطوير حلول مبتكرة تعود بفوائد اقتصادية تساند الإمداد المستمر للطاقة.

وبين النعيمي أن هنالك مجالات أخرى توليها “أرامكو السعودية”اهتمامًا ستُسهم في تسريع وتيرة تحقيقها لهدفها المتمثل في الحدّ من انبعاثات الكربون في منظومة أعمال الطاقة في الشركة وهي: زيادة أعمال التكرير والتسويق، لتبلغ 8-10 ملايين برميل في اليوم، وزيادة كبيرة في إنتاج الكيميائيات التي ستُدمج في مصافي الشركة، والاستفادة من الجهود البحثية التي تجريها الشركة بشأن تحويل النفط الخام إلى منتجات بتروكيميائية، والتركيز كذلك على المواد اللامعدنية نظرًا لوجود فرص كبيرة في قطاعات الاستخدام النهائي الضخمة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتنمية قطاع الغاز النظيف على الصعيدين المحلي والدولي، مبينا أن هناك إمكانيات هائلة في مجالات الهيدروجين والأمونيا الزرقاء من النفط والغاز، إضافةً إلى استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه.

Source argaam

