حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل. كما يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بالعوالق الترابية، كذلك يتوقع تأثر سواحل مناطق (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة) والاجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.





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