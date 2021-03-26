تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية ونشاطًا للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» وحائل «الغزالة، بقعاء، حائل، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، سميراء، موقق»، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا تؤثر الرياح والأتربة المثارة على «الزلفي، الدلم، السليل، الدوادمي، العاصمة الرياض، الحريق، الخرج، الدرعية، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، عفيف، وادي الدواسر» بمنطقة الرياض، و«البكيرية، الرس، النبهانية، المذنب، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة» بمنطقة القصيم، و«الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام» بالمنطقة الشرقية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك ارتفاعًا في الأمواج ورياحًا نشطة وتدنيًا في الرؤية على «ينبع» بمنطقة المدينة المنورة، و«الليث، جدة، رابغ» بمنطقة مكة المكرمة.