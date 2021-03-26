بالفيديو.. شيخ قبيلة بجازان ينفذ مبادرة للتطعيم بلقاح كورونا في منزله

قام شيخ قبيلة آل عقيل بالعارضة في جازان، الشيخ علي عقيلي، بالتنسيق مع المستشفى وجمع المواطنين في منزله لأخذ لقاح كورونا.

وقال الشيخ عقيلي لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن الدافع وراء مبادرته تلك هو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وحرصهم على وصول اللقاح للجميع، إضافة إلى الحرص على سلامة أبناء المجتمع، وإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع.

وأضاف أنه تم التواصل مع الجميع في المسجد وغيره من الأماكن، لإقناعهم بأهمية أخذ اللقاح، والتأكيد لهم بمأمونية اللقاح، مشيرًا إلى أنه أخذ اللقاح في 25 فبراير الماضي، موضحًا أن العدد في البداية كان ضئيلًا لكنه ازداد فيما بعد.

وأشار الشيخ عقيلي إلى أنه حرصًا على التباعد المجتمعي وإجراءات كورونا، تم تحديد 30 شخصًا للتواجد في المجلس لأخذ اللقاح.

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