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بالفيديو.. شيخ قبيلة بجازان ينفذ مبادرة للتطعيم بلقاح كورونا في منزله

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الرياض - محمد عبدالله - التنسيق مع مستشفى العارضة

قام شيخ قبيلة آل عقيل بالعارضة في جازان، الشيخ علي عقيلي، بالتنسيق مع المستشفى وجمع المواطنين في منزله لأخذ لقاح .

وقال الشيخ عقيلي لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن الدافع وراء مبادرته تلك هو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وحرصهم على وصول اللقاح للجميع، إضافة إلى الحرص على سلامة أبناء المجتمع، وإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع.

وأضاف أنه تم التواصل مع الجميع في المسجد وغيره من الأماكن، لإقناعهم بأهمية أخذ اللقاح، والتأكيد لهم بمأمونية اللقاح، مشيرًا إلى أنه أخذ اللقاح في 25 فبراير الماضي، موضحًا أن العدد في البداية كان ضئيلًا لكنه ازداد فيما بعد.

وأشار الشيخ عقيلي إلى أنه حرصًا على التباعد المجتمعي وإجراءات كورونا، تم تحديد 30 شخصًا للتواجد في المجلس لأخذ اللقاح.      

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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