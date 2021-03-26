حساب المواطن: يمنع صرف الدعم بسبب الحساب البنكي المجمَّد

أوضح برنامج حساب المواطن، ضرورة أن يكون الحساب البنكي نشطًا لصرف الدعم، مشيرًا إلى أنه في حال كان مجمدًا وتم تنشيطه سيتم صرف ست دفعات سابقة فقط.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لابد أن يكون (الحساب البنكي) نشطًا للاستفادة من الدعم، وفي حال رغبتك بتغيير الآيبان البنكي بإمكانك ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول - تفاصيل الطلب - بيانات الحساب البنكي).

وأضاف البرنامج «في حال كان الحساب البنكي الخاص بك (غير نشط) لن يتم صرف الدعم، وستكون حالة الدفعة لديك (مرفوضة) ويلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم، ومن ثم الضغط على أيقونة (تأكيد الحساب البنكي)، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات».

وقال المواطن في استفساره: إنه كان مسافرًا وحسابه البنكي مجمد، فهل ينزل له الدعم؟

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