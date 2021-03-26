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«الحيزان» يتوقع طقس الجمعة: تعمُّق الكتلة الباردة.. و3 قطاعات تتأثر برياح نشطة

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الرياض - محمد عبدالله - انخفاض درجات الحرارة في الشمال

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على شمال المملكة، مع تعمق الكتلة الباردة للداخل، وتفاوت التأثير في الانخفاض في درجات الحرارة والذي سيتعمق حتى وسط وشرق المملكة خلال الأيام المقبلة.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى استمرار نشاط الرياح على قطاعات واسعة من المملكة تشمل سواحل البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب ويمتد نشاطها للداخل، جهة حائل والقصيم والرياض وجنوب الشرقية وأجزاء من شمال المملكة.

وأوضح الحيزان أنه لا توجد فرص لهطول الأمطار بينما يستمر هطول الأمطار على بلاد الشام ومصر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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