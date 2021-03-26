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القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بالذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية

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الرياض - محمد عبدالله - تمنيات لبلاده بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس الجمهورية.

وقال الملك سلمان: يطيب لنا بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية، مجيب الرحمن -رحمه الله- أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة  للرئيس البنجلاديشي، قال فيها: يسرني بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية، مجيب الرحمن -رحمه الله- أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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