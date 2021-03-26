شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية العرب»: آلية لمنع انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله بالعاصمة تونس (الخميس) إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.

كما اعتمد المجلس في ختام دورته الـ 38 التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، معرباً عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجبه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعرفانه بالجميل لوزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة، وللجهود التي يبذلها في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.

ووافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.