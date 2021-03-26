السعودية | وزارة الدفاع السعودية: الاعتداء على محطة توزيع منتجات النفط يؤكد رفض الحوثي للمبادرة

شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع السعودية: الاعتداء على محطة توزيع منتجات النفط يؤكد رفض الحوثي للمبادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، إن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة، مؤكدة أن الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوساطة الإيرانية على قرارات الحوثيين.

وقالت الوزارة: "الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تأكيد لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيداً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري".