السعودية | رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق من المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف ،حائل ، الرياض ، الشرقية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .