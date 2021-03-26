شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أتربة على الشرقية ورياح على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر اليوم الجمعة، تنبيها حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة.

ونبهت هيئة الأرصاد من حدوث نشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، بجانب عوالق ترابية على المنطقة الشرقية، تشمل مناطق (الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - بقيق)، وتبدأ الحالة في الـ ٩ من صباح اليوم وستستمر حتى الساعة الـ ٦ من مساء اليوم الجمعة.

وفي منطقة مكة المكرمة، وخاصة (الليث - جدة – رابغ) تحدث رياح نشطة بجانب ارتفاع في الأمواج، من الساعة الـ ٩ صباحاً وحتى الـ ٩ مساء.

وفي المدينة المنورة، تحدث كذلك رياح نشطة يصاحبها ارتفاع الأمواج، وتدنّ في مدى الرؤية، تبدأ من الـ ٨ صباحا وحتى الـ ٨ مساء.

وتستمر الرياح والأتربة على منطقة الرياض، في ( الخرج - الدوادمي - العاصمة الرياض - المزاحمية - رماح)، بجانب المناطق المفتوحة و الطرق السريعة، حيث بدأت من الـ ١٠ مساء الخميس، وتستمر حتى صباح اليوم الجمعة.