البحرين تستنكر بشدة استمرار إطلاق الحوثيين الطائرات المفخخة باتجاه السعودية

استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة التي تتعارض مع النوايا المخلصة للمملكة لتسوية الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي شامل وفق المبادرة الخيرة التي أعلنتها المملكة ولقيت ترحيبًا دوليًّا واسعًا.