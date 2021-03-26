البدير يتفقد مشاريع «سكني» بمنطقة مكة المكرمة.. ويشدد على سرعة إنجاز الوحدات

تفقَّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع السكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، كما اطلع على سير العمل ومستوى الإنجاز في المشاريع؛ حيث تحتضن منطقة مكة المكرمة 25 مشروعًا سكنيًّا تضم أكثر من 68 ألف وحدة، بالإضافة إلى 19 مخططًا سكنيًّا تتيح 35963 أرضًا.

وأكد خلال زيارته إلى المشاريع، ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة، منوهًا أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات ورغبات الأسر السعودية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني»، مشددًا على متابعة الوزارة المستمرة نسب إنجاز المشاريع وسير العمل فيها؛ وذلك في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يحظى بدعم مستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله– ما أسهم في تحقيق إنجازات ونجاحات غير مسبوقة على مستوى القطاع، كان أبرزها خدمة برنامج «سكني» أكثر من 1.1 مليون أسرة منذ بداية البرنامج في 2017 حتى نهاية العام الماضي 2020، مؤكدًا استمرار البرنامج، بالشراكة مع المطورين العقاريين، في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة خلال العام الجاري 2021، وفق مستهدفاته لخدمة 220 ألف أسرة جديدة، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وإتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية.

كما زار مشروع الإسكان التنموي في مركز البيضاء التابع لمحافظة بحرة، واطلع على سير الأعمال في تنفيذ الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان التنموي، في بيئة صحية وآمنة لتعزيز الحياة الصحية الكريمة للأسر الأشد حاجةً من أهالي المركز؛ وذلك بحضور رئيس شركة البيضاء للتنمية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء الفيصل، ونائب رئيس جمعية البيضاء للتنمية الأميرة نوف بنت فهد.

وتشهد مكة المكرمة تنفيذ 3 مشاريع سكنية تحت الإنشاء ضمن برنامج سكني، وتوفر أكثر من 5600 وحدة، كما تحتضن مخططين سكنيين يوفران 6531 قطعة أرض. ومن المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مكة المكرمة مشروع «جوهرة الرصيفة»، الذي يوفر 1035 وحدة سكنية، ويبعد 15 دقيقة عن الحرم المكي الشريف، ومشروع «رتاج مكة» الذي يوفر 4540 وحدة، ومشروع «المعيصم» الذي يوفر 32 شقة سكنية. وتتوزَّع المشاريع في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي الشريف، وتوفر خيارات وتصاميم متعددة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واطلع على سير الأعمال في مشاريع محافظة جدة البالغة 15 مشروعًا سكنيًّا توفِّر أكثر من 55 ألف وحدة سكنية بين شقق وفيلات؛ منها 9 مشاريع جديدة تم ضخها خلال العام الماضي 2020.

وتأتي معظم الوحدات ضمن الضواحي السكنية الكبرى، مثل ضاحية «الميار» التي تحتضن نحو 17 ألف وحدة سكنية، وضاحية «الجوهرة» السكنية الكبرى التي تضم 5 آلاف وحدة متنوعة، ومشروع «خيالا» الذي يشهد تنفيذ أكثر من 1500 وحدة. وتقع غالبية المشاريع في مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها من الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى 3 مخططات للأراضي السكنية توفر 6118 أرضًا.

وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتميز بمواقعها الاستراتيجية في قلب الطائف؛ منها مشروع «تاج المصيف» الذي يقع وسط المحافظة في حي الرحاب، ويضم 556 فيلا سكنية، ومشروع «الفتح» الذي يوفِّر 488 وحدة سكنية، ومشروع «مدينة الورود» الذي يضم 4775 فيلا سكنية، كما تتضمَّن محافظة الطائف مخططين للأراضي السكنية؛ هما: «واحة الجليل» الذي يوفر 6670 قطعة أرض، و«واحة الميقات» الذي يوفر 5118 قطعة أرض.