أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار مفخخة وصاروخ باليستي أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة. وأوضح في بيان صحفي، أن ميليشيا الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران، ومدينة خميس مشيط، وتم اعتراض صاروخ بالستي أطلق من صنعاء وسقط بمحافظة الجوف. وأكد أن المحاولات الحوثية العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.



كانت هذه تفاصيل خبر تدمير 8 طائرات مفخخة أطلقها الحوثي اتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.