إطلاق خطة شؤون الحرمين التشغيلية لرمضان الأحد المقبل

ن جهة أخرى أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بجهود أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وذلك خلال لقاء نظمته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمكتبه بالمسجد الحرام بحضور عدد من الأئمة «عن بعد».
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