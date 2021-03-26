إطلاق خطة شؤون الحرمين التشغيلية لرمضان الأحد المقبل

تستعرض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خططها لموسم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، يوم الأحد القادم بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. م

ن جهة أخرى أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، بجهود أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين، وذلك خلال لقاء نظمته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمكتبه بالمسجد الحرام بحضور عدد من الأئمة «عن بعد».