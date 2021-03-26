2.5 مليار دولار لإصدار صكوك الاستدامة الخضراء

أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم عن صدور صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة إصدار من هذا النوع في تاريخ البنك. وكان الإصدار الأول من صكوك الاستدامة في 2019.

حيث إن إقبال المستثمرين على صكوك البنك، يعكس ثقتهم بالبنك وتقديرهم لرسالته السامية، ونحن نقدر عاليا هذه الثقة، وندعو العاملين في صناعة التمويل الإسلامي لدعم سوق الصكوك الخضراء، كحلول مبتكرة تعزز الجهود العالمية، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.