حساب المواطن يرد على مستفيد توقف الدعم عنه بعد الزواج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أهمية تحديث البيانات وتعديلها في البرنامج لتتطابق مع ما هو مدون في السجلات الرسمية حتى لا يتم وقف الدعم.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من مواطن تم وقف الدعم عنه بعد الزواج بمدة بسبب عدم تحديث البيانات إنه :” نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج “.

تحديث بيانات حساب متابعات الخليج 365

ويتم تحديث البيانات في البرنامج في غضون 15 يومًا من تغير حالة المستفيد حيث يتم وقف الدعم في حال تجاوز هذه المدة ويحق له تقدم اعتراض خلال 3 أشهر حال تم وقف الدعم وفي حالة انتهاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض فلن يكون بمقدور الشخص التقديم من جديد على الدعم حيث تم تعليق التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 بشكل مؤقت.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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