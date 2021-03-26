الإمارات : استهداف الأعيان المدنية السعودية استخفاف بالقوانين والأعراف الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية أمس، من خلال طائرات مفخخة، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

استخفاف الحوثيين بالقوانين والأعراف الدولية

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الإمارات تجدد التضامن مع السعودية

وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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