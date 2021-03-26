شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية أمس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المناطق المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية ، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة استهدفت جازان ونجران وخميس مشيط، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، التأكيد على إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الافعال الإرهابية الجبانة، واستمرار استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي، ويتنافى مع الجهود المبذولة كافة لإنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية وحماية اليمن وشعبه وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما جدد السفير الفايز التأكيد على موقف بلاده الدائم بالوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، وأن أمن المملكة جزء جوهري من أمن واستقرار المنطقة بأكمله.