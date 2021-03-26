شكرا لقرائتكم خبر عن جيبوتي تدين اعتداءات الحوثي الإرهابية على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت له الأعيان المدنية في المملكة أمس، بطائرات مسيرة بما في ذلك محطة الإمدادات البترولية في منطقة جازان.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية الآثمة التي تكرر إرتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، تستهدف الأمن والإقتصاد العالمي.

وشدد " بامخرمة" على اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها ومن يساندها.