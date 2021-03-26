شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يحسم مشروع تنظيم القطاع غير الربحي.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحسم مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها عبر الاتصال المرئي، الأحد المقبل، قراره بالتصويت على تعديلات مشروع تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك بعد استماعه إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التعديلات على المشروع.

كما يناقش المجلس تقريرا تقدمت به اللجنة المالية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الأداء السنوي للصندوق وقدمت عليه توصياتها بشأنه.

ويصوت مجلس الشورى، خلال الجلسة، على ما تضمنته وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ من توصيات، وذلك عقب مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته عددا من مذكرات التفاهم في مجالات ثقافية وطبية وسياحية، جاء في مقدمتها: تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض.

وفي المجال الطبي، أدرج المجلس للمناقشة تقريرين للجنته الصحية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة الغذاء والدواء في جمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، ومشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية. وفي المجال الثقافي أدرج المجلس للمناقشة تقريرا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.