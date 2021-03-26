شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن سفيرا لخادم الحرمين بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل
الرقم: أ / 451 التاريخ: 12 / 8 / 1442هـ بعون الله -تعالى-، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 386) بتاريخ 21 / 7 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.