شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن سفيرا لخادم الحرمين بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر أمس أمر ملكي كريم، بتعيين سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال بمرتبة وزير، وفيما يلي نصه:

الرقم: أ /‏ 451 التاريخ: 12 /‏ 8 /‏ 1442هـ بعون الله -تعالى-، نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /‏ 90) بتاريخ 27 /‏ 8 /‏ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 10) بتاريخ 18 /‏ 3 /‏ 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /‏ 386) بتاريخ 21 /‏ 7 /‏ 1442هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /‏ 14) بتاريخ 3 /‏ 3 /‏ 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/‏ سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية البرتغالية بمرتبة وزير. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.